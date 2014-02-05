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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:44 BJT

英国数据：1月服务业PMI意外下滑，但景气扩张速度仍属强劲

英国1月服务业采购经理人指数(PMI)从12月的58.8跌至58.3，为6月以来最低，且低于路透调查预估的59.0。

调查显示，服务业仍是今年初英国经济成长的重要引擎。

Markit首席分析师Chris Williamson称，“即便在1月放缓，但服务业扩展的速度仍预示第一季GDP强劲增长。”

Markit表示，英国1月综合PMI从12月的59.4跌至59.1，创去年6月以来最低。

Williamson表示，三份PMI调查显示英国2014年前三个月的季度经济增长料为0.8%。(完)
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