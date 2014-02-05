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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:18 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至一周高位，但外资卖超韩股抑制韩元涨势

路透首尔2月5日 - 韩国韩元 周三升至一周高点，因美国工厂订单数据稳健使得避险基调减轻，但外资卖超韩股抑制了韩元涨幅。

韩元兑美元 收报1,077.9，较周二国内收盘价1,083.8升值0.5%。

中午时分韩元曾升至1,075.8，为1月29日以来最强水准。

但截至周三0600GMT，外资在韩国股市卖超2,889亿韩元，并将获利汇回；这压制了韩元。(完)

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