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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:28 BJT

韩国股市：由五个半月低点反弹并收高，但外资卖盘仍抑制涨势

路透首尔2月5日 - 韩国股市周三从上日所及五个半月低点反弹，因投资者买入建筑和汽车商等近来受挫的股票，不过持续的外资卖盘抑制了涨势。

韩国综合股价指数 收高0.2%，报1,891.32点。

过去两个交易日，韩股累计下跌2.8%，触及去年8月以来最低。全球风险较高资产也是普遍笼罩卖压。

建筑板块 表现优于其他板块，大涨2.8%，受现代产业开发 劲扬8.3%的提振。

现代汽车 收高1.1%，本周稍早累计下跌3.7%，其关联企业现代摩比斯 收升3.5%。

外资卖超2,890亿韩元韩国股票，过去10个交易日中第八次卖超，今年累计卖超3万亿(兆)韩元股票。（完）
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