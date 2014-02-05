泰国经济：央行警告称政治持续动荡已大幅提高经济成长风险

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷2月5日 - 泰国央行周三警告称经济成长所面临的风险“已大幅提高”。泰国周末大选纷争不断，丝毫无助于恢复国内稳定。
泰国央行货币政策委员会对政治危机延烧的经济层面影响提出警告。
从11月初以来，泰国股市 已下跌超过10%。
“委员会一致认为，经济成长的下档风险已大幅提高，”周三公布的1月22日委员会会议记录指出。
“如果持续动荡导致出口订单转至其他国家，对国内支出可能造成连锁效应，经济成长所受的冲击有可能更加严重，”会议记录指出。
政治危机并非必然拖累泰国经济。
过去几年泰国经历数次政治危机，但金融市场皆反弹回升。
“2006年以来泰国经济都撑过了政治风暴及其他冲击，包括2011年末的大水灾，”评级机构惠誉指出。
惠誉称，泰国2008-2013年平均GDP成长率为2.9%，略高于其他可比国家平均2.6%的成长率。
“然而，惠誉认为政治紧张情势目前已妨碍经济活动，从2013年第四季制造业产出同比萎缩约7%可以明显看出。”(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申