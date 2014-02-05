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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:34 BJT

泰国经济：央行警告称政治持续动荡已大幅提高经济成长风险

路透曼谷2月5日 - 泰国央行周三警告称经济成长所面临的风险“已大幅提高”。泰国周末大选纷争不断，丝毫无助于恢复国内稳定。

泰国央行货币政策委员会对政治危机延烧的经济层面影响提出警告。

从11月初以来，泰国股市 已下跌超过10%。

“委员会一致认为，经济成长的下档风险已大幅提高，”周三公布的1月22日委员会会议记录指出。

“如果持续动荡导致出口订单转至其他国家，对国内支出可能造成连锁效应，经济成长所受的冲击有可能更加严重，”会议记录指出。

政治危机并非必然拖累泰国经济。

过去几年泰国经历数次政治危机，但金融市场皆反弹回升。

“2006年以来泰国经济都撑过了政治风暴及其他冲击，包括2011年末的大水灾，”评级机构惠誉指出。

惠誉称，泰国2008-2013年平均GDP成长率为2.9%，略高于其他可比国家平均2.6%的成长率。

“然而，惠誉认为政治紧张情势目前已妨碍经济活动，从2013年第四季制造业产出同比萎缩约7%可以明显看出。”(完) (编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
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