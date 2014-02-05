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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:31 BJT

日本股市：日经指数在震荡交投中收涨1.2%，Panasonic和丰田汽车劲升

路透东京2月5日 - 日本股市日经指数周三在震荡交投中收升1.2%，自上日创下的四个月低位反弹。在企业强劲业绩出炉后，投资人敲进Panasonic和丰田汽车这类近期受挫个股。

日经指数 收升171.91点至14,180.38点。此前，在午盘开始几分钟后曾短暂跌至13,995.86点，为10月8日以来最低盘中水准。

交易商指这源于对冲基金卖出股指期货，以回应东京午间日圆的短暂上涨。

东证股价指数 涨2.1%至1,162.64点，33类股全数上涨。

Panasonic 股价跳涨19%，该股是主板第四大交投活跃个股，此前其公布季度获利增长超过两倍。

丰田汽车 上涨6%，是交投第二活跃个股，此前该公司将年度获利预估上调至创纪录水准。日立 则升4.1%，此前该公司亦调高财测。(完)
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