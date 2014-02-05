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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 14:56 BJT

日股业绩：马自达预计13/14财年营业利润创新高，四年来拟首度派息

路透东京2月5日 - 日本第五大汽车制造商马自达 预期本财年获利将创新高，该公司将财年营业利润预估上调12.5%至1,800亿日圆(18亿美元)，称因日圆贬值且Mazda3车款劲销。

其财测大致符合汤森路透I/B/E/S查访19位分析师平均预估的1,823亿日圆，且高于2008年3月止财年创下的1,621亿日圆纪录。马自达上财年营业利润为539亿日圆。

马自达并表示，目前计划3月止的财年发放1日圆股息，这将是四年来首次分派股息。该公司上回派息是在2010年3月止的财年派发了3日圆。

马自达10-12月营业利润为506亿日圆，优于预期。(完)

(编译 张若琪 审校 田建华)
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