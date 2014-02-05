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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:06 BJT

路透基点：七家银行向越秀提供了9.45亿美元贷款--RLPC

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，七家银行向越秀企业(集团)公司提供9.45亿美元贷款，以取代越秀去年10月获得的10亿美元一年期过桥贷款，那笔融资是用来支持越秀收购香港上市企业创兴银行的股权。

在9.45亿美元贷款中，有3亿美元是由中国银行提供的三年期双边贷款。

另外的6.45亿美元是1.5年期的俱乐部贷款，参贷银行包括：星展银行(2.73亿美元)、台湾银行(1.09亿美元)、工银亚洲(9,100万美元)、台北富邦商业银行(7.1亿港元)、兆丰国际商业银行(4,600万美元)和东亚银行(2.73亿港元)。

协议在1月27日当周签署。

如此前报导，广州市政府辖下的国有企业越秀自行安排了这笔分期偿付贷款。

1.5年期贷款有240个基点的综合收益，利率为较Libor加码175个基点。三年期贷款的综合收益是280个基点，利率较Libor加码250个基点。（完）

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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