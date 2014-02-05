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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:05 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：股市仍震荡

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* 澳元/美元跌0.29%，美元兑日圆跌0.20%，新西兰元/美元跌0.29%，美元兑韩元跌0.53%

* 日经指数升1.23%，恒生指数跌0.73%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.44%，美国10年期公债收益率为2.6221%

* 亚洲政府支撑经济不力，央行无奈挑起重担

* 泰国经济：央行警告称政治持续动荡已大幅提高经济成长风险

* 如欲查看欧洲开盘图表，请点选(r.reuters.com/dec27t)(完)

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