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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:18 BJT

香港房地产：惠誉料投资限制放宽不会导致REIT马上转往物业发展

路透香港2月5日 - 评级机构惠誉发表报告称，香港证监会提出修订《房地产投资信托基金守则》，允许房地产投资信托基金（REIT）可以进行物业发展投资的建议，不大可能马上对该行业带来改变；而REIT亦普遍会选择收购能带来稳定现金流的资产。

证监会上月底发表了有关修订《房地产投资信托基金守则》的谘询文件，当中建议容许REIT投资发展中的物业，及购买未完成单位的投资，上限不超过REIT资产总值10%。这建议修订将令香港REIT的守则与新加坡看齐。

惠誉表示，大部份香港的REIT不大可能以低于10%资产的水平下参与物业发展，因受制这些REIT本身的规模和香港的高地价。对于规模较小的REIT来说，要在符合资产上限的情况下参与物业发展，或可通过重建现有资产、合资参与、开发内地项目等进行，因内地的地价远比香港为低。

不过，相对于收购能提供稳定现金流的已落成项目，投资发展项目可能为REIT在投资回报方面带来较高的风险和不确定性。因此，惠誉相信香港的REIT很可能仍会继续原来收购稳定资产的策略，以维持稳定的分派比率。

惠誉表示，大型的REIT如领汇 可能会是例外，其截至去年9月底的资产总值达1,040亿港元，有能力在符合资产上限的要求下，重建旗下部份效益较低的零售物业以改善资产收益率。

但长远而言，惠誉相信建议修订将可吸引更多的中国背景的REIT来香港上市。

证监会对修订《房地产投资信托基金守则》为房地产投资信托基金的投资范围引入灵活性的建议公众谘询期，将于2月26日结束。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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