香港房地产：惠誉料投资限制放宽不会导致REIT马上转往物业发展

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月5日 - 评级机构惠誉发表报告称，香港证监会提出修订《房地产投资信托基金守则》，允许房地产投资信托基金（REIT）可以进行物业发展投资的建议，不大可能马上对该行业带来改变；而REIT亦普遍会选择收购能带来稳定现金流的资产。
证监会上月底发表了有关修订《房地产投资信托基金守则》的谘询文件，当中建议容许REIT投资发展中的物业，及购买未完成单位的投资，上限不超过REIT资产总值10%。这建议修订将令香港REIT的守则与新加坡看齐。
惠誉表示，大部份香港的REIT不大可能以低于10%资产的水平下参与物业发展，因受制这些REIT本身的规模和香港的高地价。对于规模较小的REIT来说，要在符合资产上限的情况下参与物业发展，或可通过重建现有资产、合资参与、开发内地项目等进行，因内地的地价远比香港为低。
不过，相对于收购能提供稳定现金流的已落成项目，投资发展项目可能为REIT在投资回报方面带来较高的风险和不确定性。因此，惠誉相信香港的REIT很可能仍会继续原来收购稳定资产的策略，以维持稳定的分派比率。
惠誉表示，大型的REIT如领汇 可能会是例外，其截至去年9月底的资产总值达1,040亿港元，有能力在符合资产上限的要求下，重建旗下部份效益较低的零售物业以改善资产收益率。
但长远而言，惠誉相信建议修订将可吸引更多的中国背景的REIT来香港上市。
证监会对修订《房地产投资信托基金守则》为房地产投资信托基金的投资范围引入灵活性的建议公众谘询期，将于2月26日结束。（完） (记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申