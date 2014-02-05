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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 15:27 BJT

国际油市：布兰特原油升破106美元，库欣原油库存下降提振美国原油

“WTI油价走势在引领市场，”Newedge Japan的一位商品销售经理Yusuke Seta表示，并称美国政府的决策帮助支撑了该原油期货合约。

商品研究公司Barratt's Bulletin的主管Jonathan Barratt称，“美国原油生产已经来到25年高位，现在鉴于石油出口将留向欧洲，从而可以缓解产量大的压力。”

但摩根士丹利的分析师们则谨慎得多，认为美国政府的出口批准并不意味着政策方向的改变。银行的报告指出，“在选举年，批准出口没有什么政治好处，特别是该问题将同时惹恼环保主义者和炼油商。”（完）

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产油国官方售价英文原文 (编译 侯向明/高琦 审校 田建华)
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