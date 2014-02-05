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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:36 BJT

金属期市：伦铜小幅上涨，上日结束连续九个交易日跌势

“然而尽管美中日三国的经济成长有所加快，但表现仍然算不上好。大宗商品价格下跌可能受限，但总体上也不大可能得到太多帮助，”他补充说。

0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微升0.2%报每吨7,057.50美元，前一日收高3美元。

期铜在周二尾盘走升，从而避免了连续第10个交易日收跌，此前这一波跌势持续时间为37年来最长。今年迄今铜价已经下跌4%。

投资者目前期待中国市场恢复交易，因适逢春节假期，中国市场从1月31日至2月6日休市。

投资者亦在等待关键的就业数据出炉，以进一步厘清美国经济形势。

上月印尼政府对出口政策进行调整，禁止铁铝氧石和镍矿石等一些矿产品出口，并对铜等其它出口矿产提高征税，这一因素仍然在困扰市场。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/郑茵 审校 蔡美珍/高琦)
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