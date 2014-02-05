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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 17:24 BJT

台湾汇市：台币开红盘小幅收低，新兴市场回稳舒缓外资大卖台股冲击

* 台币开红盘补跌，新兴市场回稳令跌幅未扩大
    * 外资卖超台股史上第四大，惟在汇市双向操作
    * 静待美国ADP就业报告等经济数据出炉

    路透台北2月5日 - 台币兑美元 周三开红盘收低4.4分。交易员称，因台股今日补跌、外资大举卖
超创史上第四大量。不过受惠于新兴市场货币的回稳，外资并非一面倒地买美元，使外汇现货市场表现相对平
稳。
    
    汇银人士指出，今日外资与陆资虽卖超台股高达443.88亿台币，但并未令汇市大举动荡。主要是因为外资
纵然有卖超台股、汇出资金的需求，但也有外资认为台币补跌满足点已到而反向买汇。此外，今日韩元兑美元
升至一周高位，也多少对台币发挥支撑作用。
    
    台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超
金额纪录。外资及陆资已连续第二日卖超，两日来共卖超615.44亿台币；上交易日修正后为卖超171.56亿台币
。 
    
    “台币比台股平静许多，外资在我们这边双向都有(操作)。”一位外商银行交易员说。
    
     另一本地银行交易员则指出，今日外资并未大量买汇，且出口商于春节期间累积的美元部位也在盘中出
笼，使得台币表现相对稳定。 
    
    他们表示，由于现汇买卖力道并未失衡，今日盘中未见央行明显干预。

    汇银人士认为，今日外资卖超台股需求多已获得宣泄，且新兴市场货币在韩元领涨下暂时回稳。接下来就
要观察今晚美国ADP就业报告对国际盘的影响，此外，周四欧洲央行的利率决议，以及周五美国非农就业数据
，都会牵动全球汇市的走向。 
    
    今日台币实质交易区间主要在30.299-30.360，上日在30.282-30.325。   
                  
    海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远
汇报价 尾盘报30.290/30.300，上日纽约盘收在30.250。   
    
    韩元周三领涨亚洲新兴市场货币，因新兴市场暂时表现出企稳迹象，但考虑本周五将出炉美国非农就业报
告，投资者的冒险意愿并不浓厚。 
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    周三：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说、
英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至周四)、美国ADP就业报告、美国ISM非制造业指数。
    周四：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话、瑞士央行副
总裁丹亭发表演讲、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声
明、英国央行宣布利率决定、美国一周初请失业金人数。
    周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。
       
    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见            
 16:00              台币/美  上日收   波动区间        开盘价   成交量    上日
                         元  盘                                亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  30.420    30.376   30.299-30.549   30.520    10.30    5.09
                                                                       
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 (完)
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