台湾汇市：台币开红盘小幅收低，新兴市场回稳舒缓外资大卖台股冲击

* 台币开红盘补跌，新兴市场回稳令跌幅未扩大 * 外资卖超台股史上第四大，惟在汇市双向操作 * 静待美国ADP就业报告等经济数据出炉 路透台北2月5日 - 台币兑美元 周三开红盘收低4.4分。交易员称，因台股今日补跌、外资大举卖 超创史上第四大量。不过受惠于新兴市场货币的回稳，外资并非一面倒地买美元，使外汇现货市场表现相对平 稳。 汇银人士指出，今日外资与陆资虽卖超台股高达443.88亿台币，但并未令汇市大举动荡。主要是因为外资 纵然有卖超台股、汇出资金的需求，但也有外资认为台币补跌满足点已到而反向买汇。此外，今日韩元兑美元 升至一周高位，也多少对台币发挥支撑作用。 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超443.88亿台币，创下台股史上第四大单日卖超 金额纪录。外资及陆资已连续第二日卖超，两日来共卖超615.44亿台币；上交易日修正后为卖超171.56亿台币 。 “台币比台股平静许多，外资在我们这边双向都有(操作)。”一位外商银行交易员说。 另一本地银行交易员则指出，今日外资并未大量买汇，且出口商于春节期间累积的美元部位也在盘中出 笼，使得台币表现相对稳定。 他们表示，由于现汇买卖力道并未失衡，今日盘中未见央行明显干预。 汇银人士认为，今日外资卖超台股需求多已获得宣泄，且新兴市场货币在韩元领涨下暂时回稳。接下来就 要观察今晚美国ADP就业报告对国际盘的影响，此外，周四欧洲央行的利率决议，以及周五美国非农就业数据 ，都会牵动全球汇市的走向。 今日台币实质交易区间主要在30.299-30.360，上日在30.282-30.325。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微收敛；一个月远 汇报价 尾盘报30.290/30.300，上日纽约盘收在30.250。 韩元周三领涨亚洲新兴市场货币，因新兴市场暂时表现出企稳迹象，但考虑本周五将出炉美国非农就业报 告，投资者的冒险意愿并不浓厚。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周三：美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟发表演说、美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演说、 英国央行货币政策委员会(MPC)会议(至周四)、美国ADP就业报告、美国ISM非制造业指数。 周四：台湾公布1月消费者物价指数(CPI)、日本央行副总裁岩田规久男向企业领袖发表讲话、瑞士央行副 总裁丹亭发表演讲、美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦演说、欧洲央行管理委员会会议，随后公布利率声 明、英国央行宣布利率决定、美国一周初请失业金人数。 周五：美国非农就业岗位、欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在国际及欧洲事务学院发表演说。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.420 30.376 30.299-30.549 30.520 10.30 5.09 元太外汇经纪公司 30.415 30.365 30.300-30.520 30.510 4.30 2.67 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.035/-0.025 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.150/-0.120 -0.160/-0.130 (完)