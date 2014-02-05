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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 15:44 BJT

韩国债市：公债小幅下跌，但外资需求显现

路透首尔2月5日 - 韩国公债周三小幅下跌，市场交投淡静，因缺乏推动市场的因素，不过外资买入债券期约。

指标10年期公债 收益率上升0.4基点，三年期公债3月期约 收跌0.04点报105.85点。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.85 105.89

10年期公债收益率 3.546% 3.542%

五年期公债收益率 3.184% 3.173%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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(编译 郑茵 审校 蔡美珍)
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