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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 16:23 BJT

香港股市：恒指触及七个月收盘低位，澳门博彩股挫跌

两大股指目前已较12月2日收位分别挫跌11.5%和18%。目前相对强弱指标(RSI)处于6月-7月以来的最低水平，意味着技术面超卖程度均为当时以来最高。

交投相对迟滞，澳门博彩业个股成为焦点。澳门政府午后公布，2014年首个月博彩收入按年增长7%至287.39亿澳门元，而预期增长则为11-15%。随后澳门博彩股应声回吐涨幅。

银河娱乐 创6月21日以来最大单日跌幅，收低7.3%，早盘一度升2.8%。金沙中国 大跌7.5%，澳博控股 亦跌5.9%。(完)
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