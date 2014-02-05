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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 16:15 BJT

全球金市：金价持于1,250美元之上，亚洲股市疲软给予支撑

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价格 变动 涨跌%

现货金 1254.7 0.1 0.01

现货银 19.5 0.05 0.26

现货铂金 1372.25 1 0.07

现货钯金 702.25 3.5 0.5

COMEX期金 1254.6 3.4 0.27

COMEX期银 19.52 0.098 0.5

汇率

欧元/美元 1.3509

美元指数 81.118

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 田建华/郑茵 审校 石冠兰/蔡美珍)
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