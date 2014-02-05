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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 16:09 BJT

《汇市简讯》若英国1月服务业PMI强于预期，则英镑兑美元看向1.6380

0749GMT

* 如果英国1月服务业PMI好于预期，则英镑料将受益

* 数据将于0928GMT发布，预估是59.0，12月为58.8

* 1.6342(亚洲盘高点)和1.6370/80是阻力位

* 支撑位在1.6300(该水准有期权到期)、1.6290和1.6252(100日移动均线切入位)

(编译 高琦 审校 石冠兰)
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