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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 18:26 BJT

《分析》美国及中国利空威胁夹击，新兴市场元气大失

这种情况不会轻易消失。如果中国经济在春节过后迎来一波反弹，那么全球经济压力减轻以及美联储再度缩减购债规模就有可能再度推高美债收益率。如若不然，压力还是有可能增大。

的确，长线投资者甚少恐慌，他们坚持认为，那些比发达经济体拥有更高成长潜力、人口结构更为合理且资产负债情况也更好的新兴市场股票估值较低，假以时日将会带来较好收益。

“长期投资格局并未大幅改变，”Franklin Templeton资深新兴市场投资者Mark Mobius上周说。

与1990年代时期僵化的汇率机制以及不算充裕的现金储备相比，现在我们至少可以有充分的理由相信，不会爆发全面的主权或系统性危机。

但国际环境日趋严峻，急需资金的新兴市场将会暴露出更深层次的结构和政治性缺陷。而缺乏耐心的共同基金也许不会等那么长久，仅上月共同基金的资金净流出就达到140亿美元，超过去年的流出总额。

有一种办法是，在对利率较为敏感的“脆弱五国”市场(土耳其、巴西、印度、印尼和南非)和与全球整体经济形势更为同步的韩国、俄罗斯和中国之间进行投资切换。

“目前我对后一类市场的态度更为谨慎，”德意志银行新兴市场股票策略师John Paul Smith说。“现在也许还不到持更悲观看法的时候，但未来一年的前景真的说不上正面。”(完)

欲浏览新兴市场货币表现和历史情况分布图，请点选： here

(编译 蔡美珍/石冠兰/郑茵 审校 侯向明/李春喜)
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