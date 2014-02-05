《分析》美国及中国利空威胁夹击，新兴市场元气大失

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
这种情况不会轻易消失。如果中国经济在春节过后迎来一波反弹，那么全球经济压力减轻以及美联储再度缩减购债规模就有可能再度推高美债收益率。如若不然，压力还是有可能增大。
的确，长线投资者甚少恐慌，他们坚持认为，那些比发达经济体拥有更高成长潜力、人口结构更为合理且资产负债情况也更好的新兴市场股票估值较低，假以时日将会带来较好收益。
“长期投资格局并未大幅改变，”Franklin Templeton资深新兴市场投资者Mark Mobius上周说。
与1990年代时期僵化的汇率机制以及不算充裕的现金储备相比，现在我们至少可以有充分的理由相信，不会爆发全面的主权或系统性危机。
但国际环境日趋严峻，急需资金的新兴市场将会暴露出更深层次的结构和政治性缺陷。而缺乏耐心的共同基金也许不会等那么长久，仅上月共同基金的资金净流出就达到140亿美元，超过去年的流出总额。
有一种办法是，在对利率较为敏感的“脆弱五国”市场(土耳其、巴西、印度、印尼和南非)和与全球整体经济形势更为同步的韩国、俄罗斯和中国之间进行投资切换。
“目前我对后一类市场的态度更为谨慎，”德意志银行新兴市场股票策略师John Paul Smith说。“现在也许还不到持更悲观看法的时候，但未来一年的前景真的说不上正面。”(完)
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(编译 蔡美珍/石冠兰/郑茵 审校 侯向明/李春喜)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申