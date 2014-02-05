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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 16:29 BJT

西班牙数据：1月服务业PMI升至54.9，景气创下六年半来最快增速

路透马德里2月5日 - 周三公布的Markit报告显示，西班牙1月服务业活动增速创下六年半以来最快，并且该领域的就业也出现增长。

Markit报告称，西班牙1月服务业采购经理人指数(PMI)为54.9，不但高于12月的54.2，且为2007年7月以来最高水准。这已经是西班牙服务业PMI连续第三个月高于荣枯分界线50。

1月服务业PMI中的就业分项指数从前月的49.2升至50.2，显示就业出现近六年以来的首次增长。

西班牙2013年第四季失业率为26%，并且预料未来数年也不太可能明显下降。（完）

(编译 高琦 审校)
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