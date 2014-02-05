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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 16:45 BJT

新兴汇市：韩元领涨亚币，因新兴市场出现企稳迹象

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日圆 101.28 101.61 +0.33 +3.95 105.28

坡元 1.2695 1.2685 -0.08 -0.50 1.2632

台币 30.420 30.376 -0.14 -1.55 29.950

韩元 1077.80 1083.80 +0.56 -2.08 1055.40

泰铢 32.76 32.77 +0.03 +0.31 32.86

菲律宾披索 45.28 45.31 +0.08 -1.93 44.40

印尼卢比 12189.00 12190.00 +0.01 -0.24 12160.00

印度卢比 62.48 62.53 +0.08 -1.09 61.80

马币 3.3200 3.3285 +0.26 -1.34 3.2755

人民币 6.0600 6.0600 -0.00 -0.10 6.0539

(完)

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