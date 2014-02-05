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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:03 BJT

台湾央行：共发行5,977.5亿台币存单，存单发行余额增287.2亿

路透台北2月5日 - 台湾央行周三公布，共发行5,977.5亿台币存单，相较存单到期金额5,690.30亿台币，存单发行余额增287.2亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

21天期 0.87 2,175.2

28天期 0.87 3,514.8

91天期 0.93 232.5

182天期 1.05 55.0

央行上日共发行87亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,715.7亿台币。

拆款中心 资料显示，修正后上周三超额准备为854亿台币，累计至本周一超额准备为7,133亿，加计前期1%的超额准备为8,090亿台币。(完) (记者 詹静宜 审校 屈桂娟)
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