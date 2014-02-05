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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 16:54 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶因止损卖盘收低，但股市上涨带来支撑

曼谷一交易员称，“投资者卖出合约，因他们看到期胶未能突破225日圆。幸运的是，日经指数上涨阻止价格进一步下跌。”

日本股市：日经指数在震荡交投中收涨1.2%，Panasonic和丰田汽车劲升。

交易商称，TOCOM胶价可能在周四反弹，因胶价收在重要支撑位220日圆之上。

新加坡商品交易所3月橡胶合约 最新报每公斤186.5美分，下跌0.4美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/田建华; 审校 于春红)
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