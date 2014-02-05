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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 17:09 BJT

《汇市简讯》美元兑加元上扬受1.1100处卖单压制，关注美国ADP就业报告

路透2月5日 - 0839GMT

* 1.1100处的卖单遏制美元兑加元上涨

* 亚洲时段高点位于1.1098。据传1.1120处挂有更多卖单(1.1124为周二高位)

* 1.1050处有买单(1.1048为周二低位)，1.1040亦有买单(1.1041为周一低位)

* 美国1月ADP就业报告将于1315公布。预估为增加18.7万人。

* 加拿大12月建筑许可及美国ISM非制造业指数亦受关注

(完)

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