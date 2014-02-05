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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 18:10 BJT

表格：欧元区12月零售销售较前月下滑1.6%，较上年同期下滑1.0%

路透2月5日 - 欧盟统计局周三公布，

* 欧元区12月零售销售较前月下滑1.6%，较上年同期下滑1.0%

* 欧元区11月零售销售下修为较前月升0.9%(前值为升1.4%)，较上年同期下修为升1.3%(前值为升1.6%)

* 路透调查预估欧元区12月零售销售较上月下滑0.5%，较上年同期增长1.5%

以下为详细数据

欧元区零售销售 13年7月 8月 9月 10月 11月 12月

较上月(%)

(经季节调整) 0.4 0.5 -0.7 -0.4 0.9 -1.6

较上年同期(%)

(经工作日调整） -0.9 -0.3 -0.2 -0.4 1.3 -1.0 (完)

(编译 田建华; 审校 于春红)
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