路透伦敦2月5日 - 以下为ALPARI RESEARCH分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：我们仍期待欧元今日上午向下突破，此前欧元兑美元进入一个整理阶段。该货币对数次测试旗形型态(一个偏空的整理型态)的底部，但迄今只是短暂到达该底部下方，随后收盘又回到该型态内部。迄今为止，我认为并无迹象说明欧元不会突破向下，这只是时间早晚的问题。日线图技术指标也支持偏空前景，因该货币对已跌破上升趋势线以及11月7日低点至12月27日高点这波涨势的61.8%费波纳奇回档位，过去几天在该水准遇到阻力。跌破旗形型态后，该货币对将在1.3458(7月9日低点至12月27日高位的38.2%回档位)、1.34(前支撑位)、1.3376(200日简单移动均线)以及1.3323(上述走势的50%回档位以及前支撑水准)获得支撑。

美元/日圆：尽管在本周开始时有看多迹象，但美元目前仍显露进一步疲态。该货币对似乎会在100.60(8月8日低点至1月2日高位这波涨势的50%回档位)附近寻获支撑，但目前来看这只是更大修正走势中的一个短暂停顿。正如在四小时图上所看到的，该货币对继续在关键费波纳奇回档位、前支撑位以及下降趋势线附近遭遇抛售。欧元/美元在101.77遇到强劲阻力，在该水准附近形成的黄昏之星(evening star)型态明确表明，该货币对的抛售还未结束。下一个明显目标是100.75(前低点)，随后为100.60(50%费波纳奇回档位以及100日和200日简单移动均线)。过去一年左右，200日移动均线是一个关键支撑位，我坚信这一次历史还会重演。若不能跌破该水准，将证实交易员仍然看多，因而可能开启下一波涨势的开端。

英镑/美元：今日看多迹象略为增强。昨日英镑/美元在1.6260(11月12日低点至1月24日高点的50%回档位以及前支撑/阻力水准)获得强劲支撑，由此展开的反弹收复盘中稍早失地并收高，但形成的蜡烛线型态还不够偏多。如果今天能收在周一实体阴线的上方，形成晨曦之星(morning star)型态，我们对多头反转走势会更有信心。实际上，我们所看到的只是这种情况可能发生的警示。如果该货币对向上突破上升趋势线，我会再度感到高兴，但根据过往经验来看，这还不够。四小时图上并未给予我们更多决定性的信息。该货币对似乎将在略高于费波纳奇回档位的地方进行整理，并在1.6340附近遇阻，这也许可以被看作一个上升三角形的看多型态。但还必须等待有更多蜡烛线型态支持这一看法。不过，如果向上突破这一阻力位，则肯定支持我们所认为的多头反转形态。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3512 1.3518 -0.04 -1.70 1.3745

美元/日圆 101.33 101.64 -0.30 -3.77 105.30

欧元/日圆 136.92 137.40 -0.35 -5.33 144.63

美元/瑞郎 0.9042 0.9036 +0.07 +1.28 0.8928

英镑/美元 1.6299 1.6324 -0.15 -1.55 1.6556

美元/加元 1.1066 1.1081 -0.14 +4.20 1.0620

澳元/美元 0.8909 0.8924 -0.17 -0.04 0.8913

新西兰元/美元 0.8207 0.8239 -0.39 +0.01 0.8206

欧元/瑞郎 1.2220 1.2216 +0.03 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8287 0.8283 +0.05 -0.12 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8259 8.8118 +0.16 -0.24 8.8474

美元/挪威克朗 6.2823 6.2818 +0.01 +3.56 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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