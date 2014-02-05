欧元债市：德债收益率跌向六个月低点，预期ECB将进一步放宽政策

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
“新兴市场的不确定性，以及市场预期欧洲央行明天将释出新措施，或是强烈暗示在上周疲软的欧元区通胀数据后，央行将力抗通缩，这些因素已经强化了对避险资产的需求，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Luca Cazzulani指出。
“因此，尽管收益率目前不高，但还是有对德债的需求，我们预期因为这两个因素，标债情况会不错。”
路透上周调查76位分析师显示，预料欧洲央行周四会议将维持主要利率不变，但德意志银行及苏格兰皇家银行等一些分析师预期会有一些动作。
其他欧元区公债收益率亦小跌，西班牙公债 及意大利公债 收益率下跌2个基点，分别报3.55%及3.76%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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