欧元债市：德债收益率跌向六个月低点，预期ECB将进一步放宽政策

“新兴市场的不确定性，以及市场预期欧洲央行明天将释出新措施，或是强烈暗示在上周疲软的欧元区通胀数据后，央行将力抗通缩，这些因素已经强化了对避险资产的需求，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Luca Cazzulani指出。

“因此，尽管收益率目前不高，但还是有对德债的需求，我们预期因为这两个因素，标债情况会不错。”

路透上周调查76位分析师显示，预料欧洲央行周四会议将维持主要利率不变，但德意志银行及苏格兰皇家银行等一些分析师预期会有一些动作。

其他欧元区公债收益率亦小跌，西班牙公债 及意大利公债 收益率下跌2个基点，分别报3.55%及3.76%。(完)

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