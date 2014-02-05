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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 17:52 BJT

英国金融市场：英镑下滑，因服务业PMI低于预估

路透伦敦2月5日 - 英镑周三跌至盘中低点，因英国服务业采购经理人指数(PMI)低于预期。

* 英镑兑美元 和欧元 下挫，跌至日低1.6268美元及0.83055英镑

* 英国公债期货扩大涨幅，触及合约高位110.71，日内上涨22个跳动点

* 10年期英债收益率跌至12周低位2.676%，日内下跌3个基点(完)
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