CNH动态：人民币即期小幅上涨，但观望气氛浓厚

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港2月5日 - 离岸人民币即期汇价 周三节后连续第二日小涨，但市况陷入观望，等待周五境内市场开盘以及其他宏观指标公布。
交易员指出，由于客盘尚未完全返回场中，今日交易量较为清淡，汇价仅在窄幅间波动。市场目前中长期仍然看升人民币，但短期不确定因素较多，汇价可能会上下波动。
“客户还在放假，flow比较淡，”一中资行人士说，＂中长期市场看是看升人民币，不过，短期看起来买卖盘意愿都有，不是one way flow (指一面倒地买进人民币）。”
本地时间下午5:45时，离岸人民币 报6.0273，上日尾盘在6.0275，盘中多数时间在6.0270上下波动，波幅仅25个点子。
市场人士指出，人民币在国际化远景下中长期仍看升，不过，近期汇丰及官方的采购经理人报告预示中国经济出现放缓，再加上新兴市场较为动荡，短线气氛较为不确定。
一亚系银行交易员表示，中国经济减速以及影子银行问题，令部份人士对于人民币短线转为谨慎。但在市场多空立场改变前，仍需要观察更多的宏观数据。
他表示，由于农历年假期落点不同的关系，需要收集1及2月的数据才能判断对中国经济的步调作出更全面的判断。单单由1月的数据是不够的。
投行美银美林在一份报告中也提到，农历新年假期效应往往令中国1及2月年增长数据有所失真，市场对于1月采购经理指数(PMI)的反应或许有些过度，未经足够的季节性因素调整，1月数字可能较实际地低。市场应综合1及2月数字作综合观察。（完）
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人民币外汇期权 (记者 李珊珊; 审校 屈桂娟)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申