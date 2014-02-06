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亚洲 | 2014年 2月 6日 星期四 17:09 BJT

台湾债市：103/4期五年公债中，证券业卖超7.5亿台币

路透台北2月6日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，五年公债103/4
 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     15.00     13.00        +2.00
     票券业      6.00      0.50        +5.50
     证券业     21.00     28.50        -7.50
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