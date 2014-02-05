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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 18:20 BJT

土耳其经济：副总理认为经济没有面临危机，不会出台应对措施--电视

路透伊斯坦布尔2月5日 - 土耳其副总理Ali Babacan周三表示，该国经济没有面临危机，不应预期政府在当前环境下出台紧急措施。

Babacan接受Kanal 24电视频道采访时称，受里拉走贬带动的能源成本上升迄今尚未反映在能源价格上，但会在某个时间点上反映出来。(完)
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