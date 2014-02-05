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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 18:22 BJT

路透基点：亚洲联合财务22.5亿港元联贷展开筹组--RLPC

路透香港2月5日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，亚洲联合财务的22.5亿港元（2.9亿美元）四年期融资案，甫由牵头行兼簿记行(MLAB)瑞穗银行、渣打银行和台北富邦商业银行展开筹组。

该笔融资包括两档。A档是15亿港元定期贷款。B档是7.5亿港元，第一年为循环信贷，之后就转为定期贷款。

贷款将分三年等额偿付，平均年期为三年。

贷款利率较Hibor加码170个基点。

银行受邀以三个层次参贷。承贷3亿港元或以上的银行，担任牵头行，综合收益210个基点，费用是120个基点。承贷2-2.9亿港元的银行，担任主办行，综合收益和费用分别是205个和105个基点。承贷1-1.9亿港元的银行，担任安排行，综合收益和费用分别是200个和90个基点。

银行回复截止日期是3月4日。

一如此前报导，所筹资金将用于再融资和一般运营开支。（完）

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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