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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 18:22 BJT

全球贵金属：2月4日SPDR黄金持仓量增加0.49%

路透2月5日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量较周一增加0.49%。

以下为SPDR黄金ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 25,626,058.1 2月4日 25,500,732.2 2月3日 125,325.8 0.49%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍；审校 于春红)
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