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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 23:17 BJT

美国各类经济指标总览--2014/2/5(更新版)

美国供应管理协会(ISM)周三公布，1月非制造业指数为54.0，预估为53.7；12月为53.0。美国ISM-1月非制造业就业分
项指数为2010年11月来最高。 
 
       
                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  7.0  (11月)                      7.3  (10月修正值)
 非农业就业岗位(万)                     增加7.4  (12月)                 增加24.1  (11月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.1  (12月)                     +0.2  (11月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.3  (12月)                     持平  (11月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (12月)                     +0.2  (11月)
 实质所得(%)                               -0.5  (12月)                     +0.4  (11月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.4  (12月)                     -0.1  (11月)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.3  (12月)                     +0.1  (11月)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +3.2  (第四季初值)               +4.1  (第三季终值)
 GDP平减指数(%)                            +1.3  (第四季初值)               +2.0  (第三季终值)
 零售销售(%)                               +0.2  (12月)                     +0.4  (11月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差342.5  (11月)                逆差393.3  (10月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                               +0.3  (12月)                     +1.0  (11月修正值)
 产能利用率(%)                             79.2  (12月)                     79.1  (11月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      34.8  (1月25日当周)              32.9  (1月18日当周修正值)
 联邦预算(亿美元)                       盈余532  (12月)                赤字1,350  (11月)
 领先指标(%)                               +0.1  (12月)                     +1.0  (11月修正值)
 个人所得(%)                               持平  (12月)                     +0.2  (11月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.2  (12月)                     持平  (11月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                   增加123.2  (11月)                  增加179  (10月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (11月)                     +0.8  (10月修正值)
 建筑支出(%)                               +0.1  (12月)                     +0.8  (11月修正值)
 消费者信心                                80.7  (1月)                      77.5  (12月修正值)
 房屋开工(万户)                            99.9  (12月)                    110.7  (11月修正值)
 建筑许可(万户)                            99.1  (12月修正值)              101.7  (11月修正值)
 成屋销售(万户)                             478  (12月)                      482  (11月修正值)
 新屋销售(万户)                            41.4  (12月)                     44.5  (11月修正值)
 工厂订单(%)                               -1.5  (12月)                     +1.5  (11月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -4.2  (12月修正值)               +2.7  (11月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  54.0  (1月)                      53.0  (12月)
 供应管理协会制造业指数                    51.3  (1月)                      56.5  (12月修正值)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.5  (11月)                     +1.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                               持平  (12月)                     -0.9  (11月修正值)
 出口物价(%)                               +0.4  (12月)                     +0.1  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                           -0.6  (第三季初值)               +0.5  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                           +1.9  (第三季初值)               +1.8  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                       赤字948.4  (第三季)              赤字966.1  (第二季)
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