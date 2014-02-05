版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 18:41 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，但马币走强抑制涨势

路透吉隆坡2月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三收高，在前一交易日出现一些投机抛盘后投资者进行空头回补，但马币(林吉特)走强抑制了棕榈油期货的涨势，价格在区间内波动。

马币兑美元 周三稍晚涨0.29%，至3.3190，吞噬了海外买家和炼厂的利润。

盘中交投清淡，许多市场人士仍因春节假期而离场。

“市场仍陷于2,500-2,600马币区间，”吉隆坡一外资商品经纪公司交易商称。

马来西亚4月指标棕榈油期货 周三收高0.6%，报每吨2,544马币。盘中陷于2,533至2,553马币区间。

成交量仅为21,861口，远低于以往日均成交量35,000口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐