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货币新闻 | 2014年 2月 5日 星期三 18:59 BJT

瑞士金融：央行将维持瑞郎汇率上限，以确保适切货币环境--总裁

路透苏黎世2月5日 - 瑞士央行总裁乔丹周三表示，只要是确保适宜的货币环境所必需，该央行将维持瑞郎兑欧元汇率上限。

“这个汇率限制目前确保了适当的瑞士货币环境，”乔丹在苏黎世向金融人士表示。

“只要有需要就会维持该限制。”

瑞士央行两年前推出瑞郎/欧元的1.20汇率上限，以对抗衰退和通缩，因在欧元区动荡景况中，投资人纷纷投入瑞郎避险，使得瑞郎/欧元逼近平价。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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