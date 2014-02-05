欧洲汇市：英镑下滑，此前公布的服务业PMI数据逊于预期

虽然调查公司Markit表示，PMI数据与今年第一季经济成长0.8%的相对强劲表现相一致，但该指数从12月的58.8跌至58.3，逊于路透调查预期的59.0。

“PMI数据与实质经济表现之间的差距这样大，到一定阶段就需要缩窄，我们将看到这种情况的出现，”摩根士丹利分析师Ian Stannard说。

“这可能开始进一步拖累英镑。”

PMI数据公布后英镑一度瞬间走高，随后跌至日低，兑美元和欧元分别报1.6268美元 和0.83055英镑 。

Stannard还进一步怀疑英国央行提早升息的可能性是否像市场认为的那样大。

英国公债3月期货 也在PMI数据公布后再度上涨10个跳动点，触及合约高位110.71，日内上扬22跳动点。10年期公债期货收益率 跌至12周低点2.676%，日内下跌3个基点。(完)

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