国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水接近一周低点，因供应增多

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透新加坡2月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三跌至将近一周来最低，因更多船货运抵新加坡。
近月380-cst燃料油现货升水报每吨6.25美元，较周二的7.53美元下跌。
虽然西方套利船货数量在2月降至五个月低点，但本月稍早的供应紧张局面预计将会缓和，因西方船货开始运抵，尤其是在2月底。
针对船运与贸易机构的调查显示，2月20-28日至少将有125万吨燃料油运抵，2月1-19日为109万吨。
在亚洲其它市场，香港和日本的船用燃料油供应已经恢复至良性水平。
日本石油连盟周三公布的数据显示，日本炼厂产能利用率较前一周上升1个百分点至86%。
但贸易消息人士称，韩国船用燃料油供应仍然紧张，较新加坡现货报价的升水仍然高于每吨40美元。
这使得韩国船用燃料油价格与日本齐平，而通常日本价格要比韩国每吨高出约10美元。
嘉能可将2万吨380-cst燃料油售予BP，船期为2月23-27日，价格为每吨604.50美元。
嘉能可出售2万吨380-cst燃料油给BP，船期为2月28日至3月4日，价格为每吨603.50美元。
摩科瑞出售给中石油2万吨380-cst燃料油，船期为2月25日至3月1日，较新加坡现货报价每吨升水5美元。
BP向嘉能可购买两批2万吨380-cst船货，船期为2月20-24日，较新加坡现货报价每吨升水6美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申