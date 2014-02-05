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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 19:34 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水接近一周低点，因供应增多

路透新加坡2月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周三跌至将近一周来最低，因更多船货运抵新加坡。

近月380-cst燃料油现货升水报每吨6.25美元，较周二的7.53美元下跌。

虽然西方套利船货数量在2月降至五个月低点，但本月稍早的供应紧张局面预计将会缓和，因西方船货开始运抵，尤其是在2月底。

针对船运与贸易机构的调查显示，2月20-28日至少将有125万吨燃料油运抵，2月1-19日为109万吨。

在亚洲其它市场，香港和日本的船用燃料油供应已经恢复至良性水平。

日本石油连盟周三公布的数据显示，日本炼厂产能利用率较前一周上升1个百分点至86%。

但贸易消息人士称，韩国船用燃料油供应仍然紧张，较新加坡现货报价的升水仍然高于每吨40美元。

这使得韩国船用燃料油价格与日本齐平，而通常日本价格要比韩国每吨高出约10美元。

嘉能可将2万吨380-cst燃料油售予BP，船期为2月23-27日，价格为每吨604.50美元。

嘉能可出售2万吨380-cst燃料油给BP，船期为2月28日至3月4日，价格为每吨603.50美元。

摩科瑞出售给中石油2万吨380-cst燃料油，船期为2月25日至3月1日，较新加坡现货报价每吨升水5美元。

BP向嘉能可购买两批2万吨380-cst船货，船期为2月20-24日，较新加坡现货报价每吨升水6美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 郑茵 审校 王冠中)
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