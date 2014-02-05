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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 19:30 BJT

东南亚股市：印尼股市受GDP数据提振收高，泰国股市回吐盘初涨幅

路透曼谷2月5日 - 印尼股市周三上涨近1%，此前该国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据优于预期。泰国股市回吐稍早涨幅，持续的政治不确定性引发尾盘获利了结。

印尼股市 收报4,384.31点，Telkom Indonesia 和印尼人民银行 等大型股领跌。外资买超1,442亿印尼卢比(1,180万美元)。

泰国股市 收高0.3%至1,280.25点，脱离日高1,287.05点。观光类股遭尾盘卖压打击，包括机场运营商Airports of Thailand 。

“投资人主要关注政治风险，交易时参考与政治情势相关的消息，”Thanachart Securities资深投资顾问Pichai Lertsupongkij称。

马来西亚股市 收高0.4%，逆转周二跌势。菲律宾股市 升0.4%，为四日来首次上涨。

交易所和汤森路透数据显示，外资在菲律宾股市卖超9.004亿披索(1,990万美元)，在马来西亚股市卖超2.11亿马币(6,340万美元)。

新加坡股市 收低0.2%，回吐稍早涨幅，且为连续第五日下跌。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 376.31 1.37 +0.36 -3.11 388.37

新加坡 2960.09 -5.71 -0.19 -6.55 3167.43

马来西亚 1785.88 7.05 +0.40 -4.34 1866.96

泰国 1280.25 3.41 +0.27 -1.42 1298.71

印尼 4384.31 32.05 +0.74 +2.58 4274.18

菲律宾 5908.41 22.40 +0.38 +0.32 5889.83

(完)

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