东南亚股市：印尼股市受GDP数据提振收高，泰国股市回吐盘初涨幅

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透曼谷2月5日 - 印尼股市周三上涨近1%，此前该国公布的第四季国内生产总值(GDP)数据优于预期。泰国股市回吐稍早涨幅，持续的政治不确定性引发尾盘获利了结。
印尼股市 收报4,384.31点，Telkom Indonesia 和印尼人民银行 等大型股领跌。外资买超1,442亿印尼卢比(1,180万美元)。
泰国股市 收高0.3%至1,280.25点，脱离日高1,287.05点。观光类股遭尾盘卖压打击，包括机场运营商Airports of Thailand 。
“投资人主要关注政治风险，交易时参考与政治情势相关的消息，”Thanachart Securities资深投资顾问Pichai Lertsupongkij称。
马来西亚股市 收高0.4%，逆转周二跌势。菲律宾股市 升0.4%，为四日来首次上涨。
交易所和汤森路透数据显示，外资在菲律宾股市卖超9.004亿披索(1,990万美元)，在马来西亚股市卖超2.11亿马币(6,340万美元)。
新加坡股市 收低0.2%，回吐稍早涨幅，且为连续第五日下跌。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 376.31 1.37 +0.36 -3.11 388.37
新加坡 2960.09 -5.71 -0.19 -6.55 3167.43
马来西亚 1785.88 7.05 +0.40 -4.34 1866.96
泰国 1280.25 3.41 +0.27 -1.42 1298.71
印尼 4384.31 32.05 +0.74 +2.58 4274.18
菲律宾 5908.41 22.40 +0.38 +0.32 5889.83
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申