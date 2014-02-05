美国数据：1月Markit综合PMI终值升至56.2，服务业PMI报56.7

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约2月5日 - 一份业界报告周三显示，美国服务业活动1月增速为四个月来最快，雇佣活动仍然强劲。
1月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为56.2，高于初值的56.0，12月为56.1。
1月Markit服务业PMI终值上升至56.7，为9月以来最高，初值为56.6，12月为55.7。
1月服务业雇佣活动低于12月，就业分项从12月的55.2下滑至54.1。
但雇佣活动“仍然具韧性，因企业对未来三年企业前景的乐观程度最高，”Markit首席经济师Chris Williamson表示。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。