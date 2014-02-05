美国数据：1月Markit综合PMI终值升至56.2，服务业PMI报56.7

路透纽约2月5日 - 一份业界报告周三显示，美国服务业活动1月增速为四个月来最快，雇佣活动仍然强劲。

1月Markit综合采购经理人指数(PMI)终值为56.2，高于初值的56.0，12月为56.1。

1月Markit服务业PMI终值上升至56.7，为9月以来最高，初值为56.6，12月为55.7。

1月服务业雇佣活动低于12月，就业分项从12月的55.2下滑至54.1。

但雇佣活动“仍然具韧性，因企业对未来三年企业前景的乐观程度最高，”Markit首席经济师Chris Williamson表示。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)