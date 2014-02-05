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债券 | 2014年 2月 5日 星期三 20:16 BJT

美国数据：1月31日止当周抵押贷款申请指数上升0.4%--MBA

路透纽约2月5日 - 周三公布的产业团体报告显示，美国最新一周房屋抵押贷款申请指数上升，因再融资申请增加。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，1月31日止当周经季节调整后的抵押贷款申请指数上升0.4%，至405.2。

美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将开始缩减每月850亿美元的购债计划之后不久，MBA该项指数即在去年底时触及2000年12月以来最低水平。

30年期固息抵押贷款利率上周平均为4.47%，比前一周下滑5个基点。

MBA经季节调整后的再融资指数上升2.9%。购房贷款申请指数下降3.8%。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完) (编译 于春红; 审校 王冠中)
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