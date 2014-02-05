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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 22:36 BJT

美国热股：微软任命纳德拉担任执行长，早盘股价小升

路透2月5日 - 微软 周二任命于公司服务22年之久的老臣纳德拉(Satya Nadella)担任执行长，并称共同创办人比尔盖兹将会辞去董事长一职，并将担任新任执行长的技术顾问，这标志着这家带动个人电脑革新的公司出现划时代的领导层更替。

在周三早盘交易中，微软股价上涨0.18%，报36.415美元。(完)
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