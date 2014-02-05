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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 22:32 BJT

美国热股：时代华纳股价下跌，此前公布第四季业绩优于预期

路透2月5日 - 时代华纳 公布第四季获利和营收高于预期，受“地心引力”这部电影大获成功的推动。

在周三早盘交易中，时代华纳股价1.46%，报61.49美元。(完)
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