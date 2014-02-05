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市场报道 | 2014年 2月 5日 星期三 22:44 BJT

美国热股：摩根大通将以6.14亿美元与美国政府就抵押贷款指控达成和解

路透2月5日 - 美国司法部周二表示，摩根大通 已同意以6.14亿美元与美国政府达成和解协议；该行被控向联邦政府机构夸大其所承销之抵押贷款的质量标准。

另外两位知情消息人士向路透表示，摩根大通已与贸易商摩科瑞(Mercuria)进入排外协商，讨论将旗下实体大宗商品部门出售给摩科瑞。

在周三早盘交易中，摩根大通股价攀升0.44%，报55.19美元。(完)
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