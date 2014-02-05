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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 21:14 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，受液化石油气跌势拖累

路透新加坡2月5日 - 亚洲石脑油裂解价差周三下滑至四日低点每吨134.05美元，受液化石油气价格下滑拖累。

液化石油气价格走势不稳，因为美国天气意外寒冷。亚洲部分裂解厂会使用液化石油气来取代5-15%的石脑油，而美国也将液化石油气用于取暖。

“液化石油气价格可能再触底，因此石脑油价格也必须随之下调，才能保护轻质燃料市场，”一交易商称。

但整体近月石脑油船货需求强劲，反映在交易商愿意支付的高溢价水准上。

维多向印度Essar Oil买进一批3.5万吨石脑油船货，2月25-28日从Vadinar装运，离岸价格每吨较中东报价升水35美元。

Socar向印度石油公司支付每吨34-35美元溢价，买进3.5万吨2月16-18日从清奈装运的石脑油。

汽油裂解价差降至每桶6.34美元，因现货需求不振。

日本库存增加，官方数据显示，截至2月1日止当周日本汽油库存达到四个月高点201万千升。

在新加坡现货市场方面，只有一笔汽油交易，嘉能可出售一批92-辛烷值汽油船货给Gunvor，2月22-26日装运，每桶112.40美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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