全球金融：美国信贷增长放慢恐损及风险资产--PIMCO投资长葛罗斯

路透纽约2月5日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三表示，政府赤字的减少正在令信贷增长放缓，这一现象可能损及风险资产。

“随着政府赤字目前降至6,000亿美元左右，财政部逐渐不再是信贷增长的来源，”葛罗斯在每月致投资者的信中称，“如果是这样，高品质债券将继续受到追捧，风险资产可能丧失一定吸引力。”

葛罗斯还表示，PIMCO“目前的团队人员情况好于以前”。该公司上月宣布执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)将在3月中旬前离开公司，这样葛罗斯就成为唯一投资长。

葛罗斯管理的旗舰基金Pimco总体回报基金(Pimco Total Return Fund)共计掌管资产2,370亿美元。PIMCO是欧洲金融服务公司company Allianz SE 旗下部门，根据公司网站，截止2013年12月31日共计管理资产1.92万亿美元。(完)