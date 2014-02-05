全球金融：美国信贷增长放慢恐损及风险资产--PIMCO投资长葛罗斯

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约2月5日 - 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯周三表示，政府赤字的减少正在令信贷增长放缓，这一现象可能损及风险资产。
“随着政府赤字目前降至6,000亿美元左右，财政部逐渐不再是信贷增长的来源，”葛罗斯在每月致投资者的信中称，“如果是这样，高品质债券将继续受到追捧，风险资产可能丧失一定吸引力。”
葛罗斯还表示，PIMCO“目前的团队人员情况好于以前”。该公司上月宣布执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)将在3月中旬前离开公司，这样葛罗斯就成为唯一投资长。
葛罗斯管理的旗舰基金Pimco总体回报基金(Pimco Total Return Fund)共计掌管资产2,370亿美元。PIMCO是欧洲金融服务公司company Allianz SE 旗下部门，根据公司网站，截止2013年12月31日共计管理资产1.92万亿美元。(完)
(编译 郑茵 审校 王冠中)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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