美国数据：1月ADP民间就业人数增加17.5万人，接近分析师预期

路透纽约2月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加17.5万人，接近分析师预期。

路透受访分析师原预计ADP民间就业人数增加18万人。增幅预估区间为12.5万-21万人。

12月就业人数增幅从23.8万人向下修正为22.7万人。ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。

美国1月ADP就业人口变动幅度为8月以来最小。(完)