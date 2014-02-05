美国数据：1月ADP民间就业人数增加17.5万人，接近分析师预期

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约2月5日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国1月民间就业人数增加17.5万人，接近分析师预期。
路透受访分析师原预计ADP民间就业人数增加18万人。增幅预估区间为12.5万-21万人。
12月就业人数增幅从23.8万人向下修正为22.7万人。ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。
美国1月ADP就业人口变动幅度为8月以来最小。(完)
(编译 于春红; 审校 王冠中)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。