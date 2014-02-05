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亚洲 | 2014年 2月 5日 星期三 22:00 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差回升，供应过剩情况缓解

路透首尔2月5日 - 汤森路透数据显示，亚洲柴油裂解价差周三自两日低点回升，触及每桶18.31美元，交易商将价差回升归因于供应过剩情况缓解，且买气回温。

“看来远东市场情况好转，新加坡现货窗口有更多的买盘，”一交易商称。

韩国GS Caltex位于丽水的炼厂因管线损伤而短暂缩减产出，亦给市场提供了支撑。该炼厂为韩国第二大。

目前尚不清楚该炼厂是否已恢复先前的生产率。

行业消息人士称，日本航煤供应降至近七个月低点，使得需求改善的希望回温。

BP向Phillips 66买进15万桶含硫10ppm柴油，2月20-24日装运，离岸价格每桶较新加坡报价升水1.30美元。

托克(Trafigura)向道达尔买进15万桶含硫2500ppm柴油，2月20-24日装运，离岸价格齐平新加坡报价。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 于春红)
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