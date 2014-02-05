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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 01:33 BJT

美国经济：费城联储总裁普洛瑟希望更大幅度缩减购债，并在年中前结束

路透2月5日 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应较原计划更快缩减购债，并在年中前结束。

普洛瑟警告，如果如他预期美国失业率在2014年上半年从目前的6.7%降至6.5%之下，而美联储仍在购买资产，则可能有沟通的问题。

他表示，就业市场快速改善，通胀已经趋稳。美联储购债时间越长，越有可能引发通胀和金融不稳。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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