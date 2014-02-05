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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 02:36 BJT

美国经济：美联储继续以目前步幅缩减购债，呼吁对升息应有耐心-洛克哈特

路透阿拉巴马州伯明翰2月5日 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周三表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续以稳定步伐缩减购债计划，且将在年底前结束购债，他呼吁政策制定者对升息应有耐心。

洛克哈特表示，经济今年开局有一些动能，尽管近期股市下跌，只要经济仍在轨道之上，美联储进一步缩减购债是适当的。

洛克哈特表示，失业率可能不久后就会触及6.5%，但个人预计直至2015年大部分时间联邦基金利率都会维持不变。

他说，首季经济数据可能疲弱，天气和库存周期影响到GDP，并有可能影响就业市场。但经济基本面改善，今年全年经济可能保持高速增长

洛克哈特预期，通胀将在2015年底前升至2%，通胀预期牢牢受控，但美联储仍在监控。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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