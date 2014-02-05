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货币新闻 | 2014年 2月 6日 星期四 06:12 BJT

美国个股：思科与三星达成专利交叉授权协议，立即生效

路透2月5日 - 思科 表示:

* 与三星达成专利交叉授权协议，立即生效

* 互惠协议涵盖双方现有专利以及未来10年申请的专利

* 根据协议，双方可以使用彼此业内领先的专利

* 这类专利协议可以降低潜在诉讼风险

(完) (编译 龚芳)
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