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市场报道 | 2014年 2月 6日 星期四 06:21 BJT

加拿大股市：收涨，油价走高拉抬能源股

路透多伦多2月5日 - 加拿大指标股指周三收高，因油价上涨协助提振能源股，而在数日震荡交投后出现普遍性乐观氛围。

加拿大股市指标指数去年上涨9.6%，但过去两周大跌超过400点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高55.21点或0.41%，至13,559.69点。10大类股中有六个收高。

金融股上涨1%，加拿大皇家银行 上涨1.5%至69.08加元。

能源股上涨1%，反映布兰特原油及美国原油涨势。Suncor Energy Inc 涨0.6%至35.21加元，Encana Corp 跳升近2%至20.83加元。(完)
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